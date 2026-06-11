Una prisión estonia se prepara para recibir en agosto los primeros presos desde Suecia

"La admisión de presos extranjeros y la ocupación de la prisión se llevará a cabo de forma gradual. Los primeros veinte reclusos suecos llegarán a la prisión de Tartu en agosto", señaló en un comunicado la institución penitenciaria situada cerca de esa ciudad universitaria del este-centro de Estonia.

Hasta finales de año podrían ya estar aproximadamente 200 presos extranjeros recluidos en la prisión de Tartu, añadió.

El Parlamento sueco, el Riksdag, ratificó el acuerdo de arrendamiento penitenciario el pasado 3 de junio, en tanto que el Parlamento estonio, el Riigikogu, hizo lo propio la víspera.

El convenio entrará formalmente en vigor una vez que el presidente de Estonia, Alar Karis, firme la ley.

Según una declaración conjunta de la prisión de Tartu y del Riigikogu, todos los costes relacionados con los presos extranjeros serán cubiertos por el Estado sueco.

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Suecia pagará a Estonia al menos 30,6 millones de euros por la disponibilidad de 300 plazas penitenciarias.

A partir del preso número 301, se abonarán 8.500 euros adicionales al mes por cada recluso.

El arrendamiento de una instalación penitenciaria para albergar presos de otro país ha suscitado inquietud entre la población local.

"Estonia no aceptará personas condenadas por delitos de terrorismo ni aquellas que presenten riesgo de continuar su actividad delictiva dentro de la prisión. Tampoco se aceptarán menores ni mujeres", explicó la prisión.

Los presos que lleguen a Estonia serán hombres adultos que, por lo general, cumplen largas condenas por delitos contra las personas o relacionados con el tráfico de drogas.

Los reclusos procedentes de Suecia serán trasladados a Estonia en avión y a su llegada serán llevados directamente a la prisión de Tartu por una unidad de escolta armada.

Todos los presos destinados a la cárcel serán seleccionados conjuntamente por las autoridades estonias y suecas, y la aprobación final para el traslado de cada recluso a Estonia corresponderá a Tallin, recalcó además.

El centro penitenciario subrayó asimismo que ningún preso sueco será puesto en libertad en territorio estonio, ya que, una vez cumplida su condena, serán devueltos a Suecia.

La ministra estonia de Justicia y Asuntos Digitales, Liisa-Ly Pakosta, afirmó tras la votación parlamentaria que el acuerdo con Suecia permitirá crear nuevos puestos de trabajo y garantizar que la prisión de Tartu siga siendo una parte funcional del sistema de seguridad estonio.

La prisión explicó que, para aplicar el acuerdo, el servicio penitenciario contratará a más de 250 nuevos empleados durante este año y que los trabajadores que atiendan a los reclusos enviados por Suecia recibirán formación en inglés o herramientas de traducción para poder comunicarse con los internos extranjeros.