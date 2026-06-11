Vuelve a Armenia el embajador ruso al que Moscú llamó a consultas antes de las elecciones

Kopirkin fue llamado a consultas el 30 de mayo "en relación con las medidas adoptadas por el liderazgo armenio para acercarse a la Unión Europea, las cuales son perjudiciales para la cooperación dentro de la Unión Económica Eurasiática (UEE)", según informó entonces Exteriores ruso.

Rusia ha insistido en las últimas semanas en que Armenia debe elegir si sigue participando en las actividades de la Unión Económica Euroasiática, liderada por Moscú, o quiere seguir su acercamiento a la Unión Europea.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, aseguró este jueves que espera que Rusia reconozca los resultados de las elecciones legislativas del 7 de junio, que ganó su partido, y que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, le felicite por su victoria.

"Bueno, no me ha felicitado. Esperemos que lo haga (...) Hace ocho años que trabajo con el presidente ruso y sé que es una persona racional que se basa en hechos y conclusiones", dijo Pashinián en rueda de prensa.

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes, el partido gobernante en el país caucásico logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián. Mientras, el bloque Armenia, liderado por el expresidente Robert Kocharián, sumó un 9,94 % de los sufragios.

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Pashinián fue reelegido con el apoyo de EE.UU. y la UE, pese a la presión sin precedentes durante la campaña electoral de Rusia, que apoyó a la oposición, lanzó una campaña mediática contra Ereván y le amenazó con suspender el suministro de gas y petróleo.

Se espera que los resultados definitivos de los comicios armenios se den a conocer el 14 de junio.