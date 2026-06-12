Catorce de los quince latinoamericanos deportados por EEUU a RDC dejaron el país africano

"Hoy, sólo queda un migrante de los quince, y se irá pronto una vez que se finalicen todos los trámites", afirmó el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya, la pasada noche en la red social X.

"Dijimos que estaban aquí para una estancia temporal estrictamente regulada. Con el presidente (de la RDC, Félix) Tshisekedi cumplimos lo que prometemos y decimos lo que hacemos. Y la transparencia es nuestra seña de identidad", añadió Muyaya, sin concretar las nacionalidades de los migrantes.

La RDC confirmó la llegada al país el pasado 17 de abril de un primer grupo de 15 migrantes -de un total previsto aproximado de 45 personas- en el marco de su nuevo "mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países" y cuya recepción se lleva a cabo con "financiación estadounidense".

Las deportaciones se encuadran en la política de mano dura del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración.

El Ejecutivo congoleño no aclaró entonces la nacionalidad de los deportados, pero el abogado y director ejecutivo del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), Maître Tshiswaka Masoka Hubert, confirmó a EFE que eran de origen latinoamericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Perú y Ecuador confirmaron oficialmente que en el grupo figuraban siete y tres nacionales de sus países, respectivamente, si bien también había colombianos, según reportaron medios de Colombia.

Tras su llegada, la RDC pidió a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que proporcionara asistencia humanitaria a los deportados, que fueron trasladados después de aterrizar en el aeropuerto de Ndjili, en la capital, Kinsasa, a un complejo hotelero cercano bajo la vigilancia de la Policía congoleña.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que el Tribunal Supremo autorizara en junio de 2025 al Gobierno a efectuar estas expulsiones.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como la RDC, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur o Guinea Ecuatorial.