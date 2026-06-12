Detenido otro alcalde de la oposición socialdemócrata turca bajo sospechas de corrupción

La Fiscalía de Silivri indicó en un comunicado que los detenidos están acusados de corrupción y de crear una organización criminal.

El pasado 1 de junio fue arrestado, bajo similares acusaciones, el alcalde de la localidad de Buca, también del socialdemócrata CHP, y otras 62 personas.

El CHP ganó en 2024 las elecciones municipales y las alcaldías de las principales ciudades, en la primera derrota del partido islamista AKP de Erdogan en los 22 años que lleva en el poder.

Desde entonces, unos 25 alcaldes socialdemócratas han sido detenidos acusados de corrupción, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia a Erdogan en 2028, con buenas perspectivas de triunfo.

El partido denuncia que se trata de un claro caso de 'lawfare' para debilitarlo y evitar que gane las próximas elecciones.

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El pasado 21 de mayo un tribunal de Ankara anuló el congreso en el que el partido eligió en 2023 a Özgür Özel, de 51 años, como nuevo líder del partido, sustituyendo a Kemal Kiliçdaroglu (77), bajo cuyo mandato de más de una década el partido sufrió una derrota electoral tras otra.

Esa decisión judicial ha abierto un cisma en el partido que creó en 1923 Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de Turquía.

La mayoría de los alcaldes y de los diputados apoyan a Özel, pero Kiliçdaroglu insiste en que él es de nuevo el jefe del partido, y hoy mismo ha pedido por carta a la Presidencia del Parlamento el cese de los portavoces del grupo parlamentario, todos afines a Özel.