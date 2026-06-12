La Bolsa de Londres se dispara 1,63 % ante las expectativas de un acuerdo de paz EEUU-Irán

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo este viernes que un "memorando de entendimiento" con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca", un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diese por terminada la guerra contra la república islámica.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, avanzó 167,84 puntos, hasta los 10.471,72; mientras que el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas -generalmente británicas- experimentó un repunte del 1,55 % (o 355,07 puntos) hasta los 23.325,71 enteros.

El mayor beneficiado del parqué británico este viernes fue el conglomerado aéreo International Airlines Group (IAG), que incluye a la española Iberia, cuyas acciones escalaron un 7,07 %.

También con importantes subidas estuvo el grupo financiero Lion, que creció un 5,94 % y el banco Barclays, que ganó un 5,32 %.

En el lado contrario, las pérdidas de la sesión las encabezaron las cotizadas del sector petrolero, encabezadas por BP y Shell, que descendieron un 1,98 % y un 1,69 % respectivamente ante el retroceso del precio del barril de crudo por la posibilidad de un acuerdo próximo entre Estados Unidos e Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la hora del cierre de la sesión bursátil, el crudo brent, de referencia en Europa, se situaba ligeramente por debajo de los 87 dólares, lo que implica un descenso de un 3,8 % con respecto a la sesión anterior, cuando finalizó por encima de los 90 dólares.