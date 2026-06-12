La cantante española Rosalía estrena un vestuario de lujo en su gira norteamericana

La firma Dior ha sido la encargada de renovar con cuatro diseños el vestuario de la artista sobre el escenario de 'LUX Tour 2026', la gira de su último álbum.

No es la primera vez que la casa francesa viste a la cantante en eventos y el día a día, pero sí para actuar. Es una colaboración estrecha, que se remonta a 2024, cuando Rosalía fue embajadora mundial de la campaña Lady Dior.

En el concierto de Boston, Rosalía lució un conjunto de color marfil compuesto por una camiseta sin mangas de punto de cuello redondo y una falda tutú de organza con medallones inspirados en hojas bordados con lentejuelas blancas decorativas y abalorios, que ceñía con un fajín negro, un diseño flexible y cómodo para las coreografías.

Según Dior, también pertenece a su colección un vestido de jersey fino negro, adornado con 'brandebourgs' bordados, que complementa con un sombrero de satén estilo tricornio de la colección 'prêt-à-porter' primavera-verano 2026.

La multipremiada artista lució en otro de los momentos de esta actuación un diseño con corte abierto en la parte delantera y volantes, bordado con cintas de raso de azul degradado.

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Además, Rosalía eligió un conjunto de capa de estilo alas de ángel confeccionada en organza y plumas de gasa bordadas, con un sujetador de satén blanco con detalles acanalados acolchados y unos pantalones cortos bordados con escamas de organza de color marfil, adornados con lentejuelas y abalorios plateados.

Rosalía tuvo que cancelar los primeros conciertos de esta gira, previstos en Miami y Orlando, por una "emergencia familiar". Siguen programadas las actuaciones de las ciudades estadounidenses de Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland, además de Toronto (Canadá).