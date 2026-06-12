La ONU pide cautela ante una posible nueva protesta en Afganistán por detención de mujeres

"Si la protesta prevista en Herat se lleva a cabo hoy, insto a todos a la cautela y la moderación, y me remito a nuestra declaración conjunta de que el ejercicio de la ley debe acatar estrictamente (...) la legislación internacional sobre derechos humanos", escribió en X Bennett.

El llamamiento a la moderación llega después de que expertos de la ONU condenaran en las últimas horas la represión de la protesta pacífica del pasado martes, en la que las fuerzas talibanes hicieron un uso de la fuerza que calificaron de "letal".

Según el organismo, el régimen abrió fuego y golpeó a los manifestantes, dejando más de una veintena de heridos y al menos dos muertos, entre ellos un niño.

Los residentes de la ciudad confirmaron ayer a EFE que debatían reactivar las marchas tras las oraciones de este viernes, aunque indicaron un drástico incremento de la seguridad y el despliegue de convoyes militares para impedir cualquier ápice de movilización.

La militarización del régimen se ha concentrado especialmente en los barrios de la minoría chií hazara, como el distrito de Jebrail, epicentro de las primeras marchas, donde las autoridades han ordenado a los vecinos no salir de sus hogares si no es estrictamente necesario debido a que la situación es "inestable".

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El estallido de indignación popular comenzó los pasados 6 y 7 de junio con la detención arbitraria de decenas de mujeres por parte del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, acusadas de violar el código de vestimenta impuesto por el régimen talibán, que exige el uso de burka o chador con mascarilla facial y prohíbe el uso de perfume.

Más de 30 mujeres fueron arrestadas en dos días, indican los informes de Ginebra.

Los expertos de la ONU han exigido a los talibanes la liberación inmediata de las detenidas y una investigación independiente de los arrestos, que podrían considerarse "arbitrarios e ilegales".