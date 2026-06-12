La UE apoyará con 20 millones de euros a grupos de la sociedad civil de Israel y Palestina

Se encargó de comunicarlo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, Kaja Kallas, al intervenir en París en la apertura de la segunda edición de la Conferencia de sociedades civiles israelíes y palestinas a favor de la solución de los dos Estados, que se celebra a iniciativa del Gobierno francés.

"La sociedad civil no viene después de la diplomacia, es indispensable en la construcción de la paz", manifestó Kallas en su discurso.

Para la jefa de la diplomacia de la UE, la solución de los dos Estados sigue siendo el único "camino viable" para lograr una paz duradera y estable que, además, permita a israelíes y palestinos vivir con dignidad y de manera pacífica.

Pero "la situación sigue siendo frágil", dijo, y advirtió que es necesario que Hamás se desarme, que Israel retire sus tropas, que los accesos fronterizos a la Franja se abran, que la ayuda humanitaria empiece a entrar sin restricciones y que se ponga en marcha la reconstrucción de Gaza "sin tardar".

Además calificó de "inquietante" la evolución de la situación en Cisjordania, donde la colonización se acelera "a un ritmo sin precedentes" y donde los colonos ejercen de manera creciente la violencia "sin que tengan que rendir cuentas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese contexto agradeció a las organizaciones de la sociedad civil de Israel y Palestina su trabajo conjunto "contra la polarización" en plena guerra, ya que no es solo "un acto de coraje", sino también una fuente de inspiración y esperanza.

La UE ya trabaja con 88 de esos grupos, dijo, y se comprometió a ayudar a construir un espacio en el que puedan continuar su trabajo y remontarlo a las instituciones y gobiernos.

La conferencia que se celebra en París tiene como invitados a representantes gubernamentales de países como Reino Unido, México, España, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Canadá o Bélgica, que debatirán junto a representantes de la sociedad civil sobre las conclusiones del trabajo que estas llevan a cabo en favor de la paz.

El encuentro, encabezado por el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, busca que la solución de los dos Estados no pierda impulso, según habían detallado fuentes de su cartera, en un momento en el que el conflicto de Irán acapara la mayor parte de la atención de la comunidad internacional.

España está representada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, quien participó en el primer panel de debate de la conferencia y subrayó que la acción de la sociedad civil israelí puede representar una "auténtica oportunidad" para lograr la paz y la solución de los dos Estados, pero para eso tiene que estar dotada de los medios necesarios.