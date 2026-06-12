Los agricultores critican el borrador del próximo presupuesto UE por "falta de ambición"

Aunque el paquete de negociación "evita una nueva reducción del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) y aumenta ligeramente el presupuesto de la Política Pesquera Común en comparación con la propuesta de la Comisión", la organización consideró en un comunicado que "carece de la ambición necesaria para una PAC sólida, imprescindible para satisfacer las crecientes necesidades y hacer frente a los retos que se avecinan".

Los agricultores argumentaron que mantener la dotación de la PAC "supone aceptar un presupuesto agrícola significativamente menor en términos reales", añadiendo además que "la arquitectura general se mantiene sin cambios y sigue planteando cuestiones importantes".

Chipre, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del bloque comunitario, preparó una nueva versión de las cuentas para el próximo periodo presupuestario de la Unión Europea (UE) en la que apenas se modificó la dotación de los nuevos planes nacionales propuestos por la Comisión Europea con los que los Estados miembros absorberán las ayudas de la PAC y de la Política de Cohesión.

Según Copa-Cogeca, incluir los fondos agrícolas dentro de un fondo único como los planes nacionales "corre el riesgo de diluir gradualmente su carácter común y de aumentar la competencia con otras prioridades nacionales".

Asimismo, lamentaron que haya decisiones "fundamentales" que siguen "a la espera de una decisión política", como el ajuste por inflación, el objetivo rural del 10 %, los mecanismos de flexibilidad, los porcentajes de cofinanciación, el uso de los fondos de la revisión intermedia y los parámetros clave de los pagos directos.

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Por otro lado, la propuesta chipriota incluye ligeras mejoras sobre los fondos agrícolas y regionales -aunque a niveles todavía inferiores a los del presupuesto actual- y prevé asignar 261.016 millones a los pagos directos a agricultores y ganaderos europeos, reduciendo en torno a un 4 % las dotaciones relativas a la competitividad económica del bloque y a la acción exterior del mismo.

Sin embargo, la organización apuntó que "más allá de las cifras, lo que está en juego es la coherencia de la visión agrícola de la UE", y dictaminó que la propuesta presentada a los Estados miembros "no ofrece el cambio de rumbo que reclaman los agricultores y las cooperativas agrícolas europeos".

La propuesta será analizada en dos citas la semana que viene: la primera, el martes, de los ministros responsables de Asuntos Europeos; la segunda, el jueves y el viernes, de jefes de Estado y de Gobierno.