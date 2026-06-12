Pistorius celebra iniciativas de industrias alemana y española sobre el nuevo caza europeo

"Me alegro mucho por esta iniciativa, ahora precisamente lo que necesitamos son iniciativas de este tipo", afirmó Pistorius en una visita a la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial de Berlín (ILA), en la que apuntó que tras la decisión de acabar con el proyecto aún se precisa tiempo para dar con una alternativa.

"Debemos analizar con mucho detenimiento quién puede hacer qué con quién, con qué rapidez, a qué coste y con qué participación de la industria alemana", abundó.

"Estoy abierto a ello, pero aún estamos lejos de tomar una decisión", manifestó el titular de Defensa al ser preguntado sobre la propuesta de cooperación de las empresas alemanas y españolas.

"Ahora se trata de volver a mirar hacia adelante y de buscar soluciones rápidas, eficaces y viables para un avión de combate de sexta generación, es decir, a partir de la década de 2040", señaló.

El ministro de Defensa alemán también dijo que es tiempo de trabajar en soluciones "con rapidez, junto con todos aquellos que puedan aportar una contribución importante".

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La víspera, ocho empresas alemanas y seis españolas del sector de la defensa y aeroespacial se ofrecieron, por separado pero en términos similares, a desarrollar un caza europeo de sexta generación tras el fracaso franco-germano.

Por la parte alemana, los directores ejecutivos de Airbus Defence and Space, con sede en Alemania, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA Alemania, MTU Aero Engines y Rohde & Schwarz firmaron una declaración conjunta en la que señalaron estar "listos para participar activamente, junto a socios europeos, en el desarrollo del FCAS".

Las empresas que se pronunciaron en el mismo sentido se encuentran Airbus Defence and Space, Indra, GMV, Grupo Oesía, ITP Aero y Sener, compañías que reivindicaron en su declaración su capacidad para desarrollar un sistema de sexta generación para sustituir a los cazas Eurofigter y Tornado, gestados, respectivamente en los años 80 y 70 del siglo pasado.