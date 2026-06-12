Rubio mantiene su compromiso con fin del conflicto ucraniano en mensaje por Día de Rusia

"En representación de Estados Unidos, felicito al pueblo ruso por el Día de Rusia. EE.UU. sigue comprometido en avanzar hacia una solución pacífica para la guerra Rusia-Ucrania", señala la misiva.

Añade que la Casa Blanca "sigue confiando en que una paz duradera allanará el camino para un futuro más próspero para el pueblo ruso y una relación más constructiva entre los dos países".

Las negociaciones ruso-ucranianas con mediación estadounidense están estancadas desde febrero pasado debido a la implicación de Washington en la guerra de Irán.

Además, Rubio causó malestar recientemente en Moscú al asegurar durante su intervención ante el Congreso que Washington no es neutral, ya que apoya a Ucrania en el conflicto, y pronosticó que el ejército ruso nunca logrará sus objetivos en una guerra que tachó de "desastre estratégico" para Moscú.

"La guerra de (Joe) Biden se ha convertido en la guerra de Trump (...). Teniendo en cuenta lo que él dijo en apoyo de Ucrania, aquí ya no hay diferencia, en esencia, entre la postura de EE.UU. y la de Europa", respondió un Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, visiblemente enfadado.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó hoy a Occidente durante una ceremonia con soldados rusos en el Kremlin a "llevarse bien y solucionar todos los problemas por medio de negociaciones".

"Pero deben ser negociaciones, no ultimátum. Estamos de acuerdo de entablar negociaciones, pero sólo teniendo en cuenta nuestros intereses nacionales", señaló.

El emisario económico ruso para EE.UU., Kiril Dmítriev, adelantó el jueves que se reunirá próximamente con el mediador estadounidense, Steve Witkoff.

Ante la pasividad de EE.UU., los diplomáticos europeos reanudaron esta semana los contactos con Moscú, suspendidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.