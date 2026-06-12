Teresa Ribera, premiada en Turín por su trayectoria institucional e internacional

La institución educativa italiana distinguió a Ribera "por la autoridad de su trayectoria institucional e internacional" y por combinar en la agenda europea "la transición ecológica, la competitividad, el desarrollo de competencias, la responsabilidad pública y la visión estratégica", según informó en un comunicado.

"El Premio Internacional de Prospectiva e Innovación está dedicado a personas que comprenden que el progreso no es solo una cuestión tecnológica, sino también política, institucional y estratégica, y que son capaces de traducir esta comprensión en acción pública y una visión a largo plazo", explicó Stefano Corgnati, rector de la universidad, en la ceremonia de entrega celebrada en la Academia de Ciencias de Turín.

Tras recoger el galardón, Teresa Ribera recordó en su discurso que el futuro de Europa dependerá de la capacidad de "transformar la innovación en oportunidad, la sostenibilidad en competitividad y el liderazgo tecnológico en prosperidad compartida".

"La transición limpia no es solo un imperativo medioambiental, es la estrategia de crecimiento de Europa para las próximas décadas, es la clave para fortalecer nuestra seguridad energética, reducir las dependencias estratégicas, crear empleos de calidad y garantizar que la industria europea siga siendo líder mundial en un mundo en constante cambio", destacó la ex vicepresidenta del Gobierno de España.

En la ceremonia intervinieron Gilberto Pichetto, ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética de Italia; Alberto Cirio, presidente de la región del Piamonte; y Stefano Lo Russo, alcalde de Turín; además de representantes de instituciones, del ámbito académico y la industria.

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Se trata de la segunda edición de este galardón, que en 2025 premió a Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano, en reconocimiento a su contribución al debate sobre el futuro económico e industrial de Europa.