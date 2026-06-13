EE.UU. e Irán tendrán el domingo una reunión virtual para firmar el acuerdo, según Axios

El llamado memorando de entendimiento extendería el alto el fuego vigente desde abril durante otros 60 días y facilitaría la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, agregó el medio.

Fuentes estadounidenses y de los países mediadores citadas por Axios confirmaron que la firma se realizará de forma virtual por razones logísticas.

Esa firma sería el resultado de casi tres meses de negociaciones entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás, con las mediaciones de Pakistán, Catar, Egipto y Turquía.

El acuerdo pondría fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán y podría contribuir a estabilizar los mercados energéticos, afectados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

Trump viajará el lunes a Francia para participar en la cumbre del G7, donde espera verse también con los líderes de Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos, con quienes abordará la situación con Irán.

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Según fuentes estadounidenses, también fue invitado el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, quien no puede acudir por problemas de agenda, mientras que no se espera la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Trump anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo y que "inmediatamente después" el estrecho de Ormuz "estará abierto para todos".

Pakistán también anunció que se espera la firma dentro de las próximas 24 horas, pero el Ministerio de Exteriores iraní descartó que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.