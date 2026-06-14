Avión chileno ayudará once días a abastecer de alimentos a ciudades bloqueadas en Bolivia

La nave, un C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, arribó este domingo a la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, desde Santa Cruz, donde llegó en la víspera procedente del país vecino con 6,1 toneladas de alimentos no perecederos, según las autoridades bolivianas.

"Es un avión Hércules, que además de traer alimentos, está poniéndose al servicio de la población boliviana para los puentes aéreos. Durante once días vamos a estar usando este avión gracias al Gobierno chileno", afirmó el funcionario al canal estatal Bolivia TV.

Según Troche, los vuelos con la nave chilena para transportar alimentos y medicamentos se realizarán principalmente entre Santa Cruz, La Paz, Cochabamba (centro) y Sucre (sureste) y donde sea necesario.

Esta es la segunda vez que Chile envía ayuda humanitaria, tras un primer vuelo realizado en mayo pasado.

Las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz afectan sobre todo a las urbes de La Paz y El Alto y las carreteras internacionales hacia Perú y Chile desde hace 39 días.

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Las obstrucciones viales son alentadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), y están presentes en seis de los nueve departamentos, aunque la mayoría afecta a las zonas andina y central del territorio nacional.

La crisis ha dejado al menos dieciséis personas muertas, trece de ellas por falta de acceso oportuno a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con excepción del periodo comprendido entre 1975 y 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago de Chile.

El presidente Paz, quien asistió a la investidura del mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast en marzo pasado, ha manifestado reiteradas veces su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima que su país reclama hace décadas.