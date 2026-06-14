De la Espriella denuncia que grupos armados amenazan a quienes voten por él en el Pacífico

"Lo que está ocurriendo en Nariño y Cauca constituye una grave amenaza contra la democracia y la libertad electoral. En más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 municipios de los 42 del Cauca, existe una fuerte presión armada de grupos ilegales sobre la población", expresó De la Espriella en Buga, en el departamento de Valle del Cauca donde cerró su campaña para las elecciones del 21 de junio.

El candidato señaló que las amenazas coinciden en lugares donde hubo "resultados electorales atípicos", en los que "el heredero del desgobierno y las FARC (el candidato izquierdista Iván Cepeda) conserva cerca del 70 % de la población, incluso alcanza registros cercanos al 95 %" en la votación de la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo pasado.

En ese sentido, De la Espriella señaló que en Cauca y Nariño "los grupos armados están exigiendo a los ciudadanos fotografiar su tarjetón tachado (con el voto) por el heredero de las FARC y del régimen, Cepeda, para utilizar esa imagen como salvoconducto en los retenes ilegales".

El candidato de ultraderecha supera por casi cuatro puntos porcentuales a Cepeda en la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según la última encuesta publicada este domingo.

De la Espriella tiene el 48,6 % y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, llega al 44,7 %, mientras que el voto en blanco es la opción para 6,7 % del electorado, indicó el sondeo del Centro Nacional de Consultoría que publica la revista Cambio.

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Otros dos sondeos, de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, y de AtlasIntel para la revista Semana, dieron ayer al candidato de ultraderecha una ventaja de 7,6 y 7,8 puntos porcentuales, respectivamente, frente a Cepeda.

Con camisetas y banderas de Colombia y carteles con el logotipo de 'El Tigre', como es conocido por sus seguidores, miles de personas acompañaron a De la Espriella en el cierre de su campaña, en el que gritaron sus pegadizas canciones.

El abogado ultraderechista decidió cerrar la campaña en este municipio del suroeste porque allí está la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga y decidió encomendarse al "negrito", como se conoce a esa figura religiosa, para ganar las elecciones.

"Hoy se congrega aquí un pueblo dispuesto a defender la libertad, la democracia y la institucionalidad de Colombia. No hay lugar más apropiado para cerrar esta campaña que esta tierra bendita, donde la fe se encuentra con la esperanza y donde la esperanza se convierte en destino", expresó De la Espriella.

El candidato se considera líder de una "lucha" que "era mucho más grande que un candidato y una elección, mucho más grande que un partido político".

"Comprendí que esta no solamente es una campaña política, es una batalla moral, es una guerra espiritual, es una batalla por el alma misma de la patria y con la ayuda del 'negrito' y del fervor de ustedes la vamos a ganar y la celebraremos el próximo 21 de junio", expresó.

Igualmente dijo que está "lejos de ser perfecto", pero se mostró convencido de que es "el hombre correcto, el presidente adecuado para el momento histórico que atraviesa la patria".