Detenidos tres de cuatro adolescentes sospechosos de violar a cuatro niñas en Alemania

En un comunicado, la policía precisó que en relación con "un delito sexual grave en perjuicio de varias niñas", cometido en un apartamento de un edificio de viviendas en el sur de Halle en la tarde del sábado, se ha podido identificar a cuatro sospechosos de entre 13 y 16 años, procedentes de Mali y Portugal.

Tres de los cuatro menores sospechosos, que al tener entre 14 y 16 años ya han alcanzado la edad de responsabilidad penal, fueron detenidos provisionalmente por orden de la Fiscalía de Halle y puestos bajo custodia policial.

Dos de las víctimas fueron ingresadas en un hospital de Halle para recibir atención médica, mientras otras dos recibieron tratamiento ambulatorio.

Los exámenes médicos realizados a las niñas incluyen, entre otras pruebas, análisis para detectar presencia de alcohol y otras sustancias que puedan alterar la conciencia o la voluntad.

Asimismo, se llevaron a cabo exámenes forenses para la recogida de pruebas y para apoyar la investigación.

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La policía concede máxima prioridad a la investigación, en particular, en lo que respecta a los detalles de los hechos, la participación de cada uno de los implicados y el contexto, al tiempo que se han puesto en marcha las medidas procesales pertinentes, indica el comunicado.