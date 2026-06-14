El Nikkei sube más de un 3 % a la apertura tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Transcurridos los primeros diez minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 3,51 %, o 2.317,96 puntos, hasta 68.338 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 2,47 %, o 95,77 puntos, hasta situarse en 3.977,73 enteros.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció este domingo que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del pacto.

La firma del acuerdo, según el presidente estadounidense, Donald Trump, incluirá la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha interrumpido el suministro de crudo global.

La noticia impulsó el ánimo de los inversores en Tokio, y las subidas eran generalizadas entre las principales empresas de Japón.

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En automóviles, el fabricante Toyota crecía más de un 4 %, mientras sus rivales Honda y Nissan avanzaban ambos por encima del 3 %.

La firma del sector de los semiconductores Advantest se disparaba casi un 7 %, y Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), subía más de un 3,5 %.

Además, el principal banco japonés, MUFG, crecía casi un 3 %; el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revaloraba un 0,6 %; y Fast Retailing, la matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, subía un 0,3 %.