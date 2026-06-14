Japón celebra el acuerdo entre Irán y EE.UU. y pide garantizar la navegación en Ormuz

"En el futuro, esperamos que este memorando se implemente de manera constante, que se garantice efectivamente la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, y que se logre lo antes posible un acuerdo final sobre el problema nuclear de Irán y otros asuntos", escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.

Takaichi dio las gracias a los países mediadores y recordó que Tokio ha llevado a cabo "esfuerzos diplomáticos activos" para desescalar la situación.

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, emitió un comunicado similar, en el que celebró el acuerdo como "un gran paso hacia la resolución de la situación".

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que alcanzaron un acuerdo de paz que será rubricado oficialmente el próximo 19 de junio en Suiza y cuyos detalles todavía no han sido divulgados.

El acuerdo contempla el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

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La guerra comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel que acabó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz.