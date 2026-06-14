Rescatados 77 migrantes, entre ellos 6 mujeres y 3 menores, en aguas de las islas Canarias

Según informó a EFE la sociedad estatal, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas recibió el aviso sobre las 11:00 hora local (10:00 GMT), con dos posibles posiciones de la embarcación, que navegaba con rumbo a las islas Canarias.

Los controladores marítimos movilizaron a la Salvamar Acrux e informaron a los buques que se encontraban en la zona, desviando al mercante Eptalofos hacia una de las posiciones indicadas.

A las 13:06 hora local (12:06 GMT), el buque comunicó que tenía la patera a la vista, a cerca de 5 kilómetros de distancia, y se le indicó que permaneciera en la zona sin perderla de vista hasta la llegada de la unidad de rescate.

Finalmente, a las 14:06 hora local (13:06 GMT), la Salvamar Acrux informó de que había finalizado el rescate de las personas a bordo de la embarcación precaria, y agradeció la colaboración del buque de carga Eptalofos, al que le indicó que continuara su travesía.