Roberto Sánchez viaja al sur rural de Perú y exige reconteo de votos de elecciones

Con el 98,59 % de escrutinio, Sánchez tiene un 49.949 % del sufragio frente al 50,051 % obtenido por Fujimori, y con las actas pendientes ya contabilizadas, el resultado final de los comicios se decidirá en las 1.300 actas observadas que están siendo procesadas en jurados especiales.

"Hoy en viaje con mi esposa rumbo a reencontrarnos con las comunidades altoandinas en Canchis, Tinta, Combapata, Pampamarca, Canas en Cusco, el ombligo del Mundo. Día bendito y de inmenso Sol", anunció Sánchez en sus redes sociales con unas fotos con su esposa en el avión.

En Cusco, el izquierdista arrasó en las elecciones del domingo 7 de junio con un 78,13 % del sufragio (588.619 votos) frente a un 21,86 % (164.717 votos) obtenido por Fujimori, que en el cómputo global adelanta a Sánchez por 18.478 votos.

El líder del partido Juntos por el Perú insistió en encuentros con simpatizantes en la necesidad de garantizar la transparencia de los resultados electorales y reiteró su pedido de un reconteo de votos.

"Nos reafirmamos exigiendo transparencia, respeto a la democracia y al voto de nuestro pueblo", dijo al añadir que "nadie tiene por qué oponerse a ese reconteo, para que todo el pueblo sepa, así fuere por un voto, quién obtendrá la victoria electoral".

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Durante esta semana, el izquierdista ha manifestado que han encontrado indicios de presuntas irregularidades en mesas de votación en Lima, en regiones del norte donde Fujimori ha ganado y en el voto extranjero, y ha propuesto a su contrincante que pidan un reconteo, algo que la derechista ha rechazado.

"Queremos que se respete con transparencia ese voto de nuestro pueblo. Donde haya dudas o irregularidades, tiene que transparentarse e investigarse", sostuvo Sánchez.

"Todas las sospechas e indicios de irregularidades deben ser aclaradas por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y todas las fuerzas democráticas, para que no haya ninguna controversia", expresó al destacar que su partido se mantendrá "vigilante y movilizado".

En este sentido, exhortó a sus simpatizantes a defender el voto mediante movilizaciones pacíficas y dentro del marco democrático.

Sánchez tuvo varios encuentros en comunidades como Quispicanchi, Canchis y Surimana, tierra de origen del noble y guerrillero inca Tupac Amaru, símbolo de resistencia indígena que el candidato nombró en sus discursos.

"Tenía que venir acá, a nuestras comunidades originarias, porque acá está nuestra fuerza y nuestra esperanza", indicó al expresar que el pueblo quechua, aymara y amazónico "exige dignidad, respeto y dice basta de olvido y discriminación".