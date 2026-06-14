Tres muertos y un desaparecido tras la colisión entre un catamarán y un velero en Croacia

El velero, que navegaba con bandera francesa y transportaba a ocho ciudadanos checos, se hundió tras el choque, explicó el Ministerio del Mar y Transporte.

Cuatro de sus ocupantes fueron rescatados con vida, tres fallecieron y los equipos de emergencia seguían buscando a una cuarta persona el domingo por la tarde.

Por el momento, las causas de la colisión, sucedida entre las islas de Solta y Brac, no han sido determinadas.

El estrecho entre estas dos islas es uno de los tramos más transitados del Adriático croata en verano.

El catamarán, operado por una empresa privada croata, transportaba a 118 pasajeros y una tripulación de siete personas en el momento del accidente, según informó el portal de noticias croata Index.