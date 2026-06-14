Zelenski felicita a Trump por teléfono y acuerdan hablar más a fondo en la cumbre del G7

"Acabo de mantener una conversación estupenda con @POTUS. He felicitado al presidente Trump por su cumpleaños y hemos hablado con bastante detalle sobre muchos temas clave; la paz, sin duda, ha sido uno de ellos", escribió en un mensaje en X.

Agregó que hablaron de medidas que podrían contribuir a acercar la paz en este momento y que le informó sobre los últimos acontecimientos en el campo de batalla y de cómo se ha consolidado la posición ucraniana.

"Acordamos que lo discutiremos más a fondo en nuestra reunión durante la cumbre del G7. Tenemos algunas buenas ideas que pueden ayudar a avanzar hacia la paz y a proteger vidas", afirmó.

Añadió que le deseó a Trump mucho éxito, sobre todo en sus esfuerzos por poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, y que le agradeció todo el apoyo que Estados Unidos ha brindado a su país.

"Es importante que recordemos con gratitud cada paso de ese apoyo, desde los Javelin hasta los Patriot", dijo.

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Dmitró Litvin, asesor de comunicación de Zelenski, señaló que fue "una conversación bastante sustanciosa sobre todo tipo de temas, desde felicitaciones por el cumpleaños hasta la diplomacia y la guerra y la paz".

Agregó que la conversación duró entre 30 y 35 minutos, "quizás un poco más", según informó 'Evropeiska Pravda'.