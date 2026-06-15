Al menos 28 muertos en Etiopía al caer un autobús de pasajeros por un barranco

El accidente ocurrió la mañana de este lunes en la carretera de Harego, entre las ciudades de Dessie y Kombolcha, cuando el vehículo cubría la ruta entre Dessie y la capital del país, Adís Abeba, informó la Policía, citada por la Corporación de Medios de Amhara.

El autobús cayó por un barranco de unos cien metros de profundidad, y de momento no se ha determinado la causa del accidente, que permanece bajo investigación.

Los equipos de emergencia trabajaban este lunes para trasladar a los supervivientes a centros sanitarios cercanos, según las autoridades.

Los accidentes mortales de tráfico son frecuentes en Etiopía debido al mal estado de algunas carreteras, el deficiente mantenimiento de los vehículos y las malas condiciones de conducción.

En diciembre de 2024, al menos 71 personas murieron en la región meridional de Sidama después de que un camión cayera a un río, en uno de los accidentes de tráfico más graves registrados recientemente en el país.