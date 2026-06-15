Al menos 3.798 muertos y más de 11.700 heridos en ataques israelíes en Líbano desde marzo

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés emitió un comunicado anunciando que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 15 de junio es de 3.798 mártires y 11.781 heridos".

Este balance llega después de conocerse el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán esta pasada noche que pondrá fin al conflicto y permitirá reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, si bien no será hasta el próximo viernes cuando se firme en Suiza.

Teherán ha insistido en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Estados Unidos debía incluir el fin de las hostilidades israelíes en el Líbano y contra el movimiento chií Hizbulá en particular.

Para Irán se trata de una “línea roja”, pero no está claro que Trump pueda garantizar que Israel no vuelva a atacar al país árabe.

En esta jornada, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, valoró precisamente que se incluya la estabilidad y la seguridad de los libaneses en el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, mientras que el Ejército libanés pidió a la población desplazada del sur que posponga su retorno ante posibles vulneraciones del acuerdo.

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Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, dijo que su Gobierno redoblará sus esfuerzos en las negociaciones con Israel que se desarrollan en Washington para lograr "la retirada completa" del Ejército israelí del sur del Líbano, aunque Tel Aviv afirmó que no tiene intención de abandonar sus posiciones.