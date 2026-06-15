Alto comisionado Türk: El próximo Gobierno de Perú deberá "sanar una sociedad dividida"

Ese próximo Gobierno "tendrá que dar prioridad al restablecimiento del Estado de derecho, a la independencia de las instituciones judiciales y a un diálogo nacional", agregó en la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La derechista Keiko Fujimori tiene una ventaja de 18.488 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez, aunque los peruanos siguen esperando el final del lento procesamiento de las actas observadas de la segunda vuelta presidencial para poder confirmar la victoria.

Una semana después de esa segunda vuelta y con el 98,59 % del escrutinio, los datos indican que Fujimori (Fuerza Popular) logró el 50,051 % de los votos con fuerte apoyo en Lima, el norte del país y el voto extranjero, frente al 49,949 % de Sánchez (Juntos por el Perú) quien venció en el sur y centro de Perú.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú finalizó la noche del viernes el conteo de las actas pendientes y ahora queda que los jurados especiales electorales (JEE) procesen las 1.300 actas observadas e impugnadas, un proceso que es previsible que se extienda varios días más.

Mientras la ciudadanía espera a que se resuelvan estas actas y se proclame al noveno presidente del país andino en más de una década, se multiplican los rumores de marchas multitudinarias en Lima y el sur de Perú en contra de una eventual victoria de Fujimori.