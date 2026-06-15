Arrestan 9 años después al hombre que empujó a una desconocida contra un autobús en marcha

El rotativo Daily Mail da detalles sobre el agresor: es un acaudalado banquero que dirige una entidad privada y que sirvió en el ejército, con el que participó en varios conflictos armados. Fue arrestado en una lujosa casa de 1,4 millones de libras (1,68 millones de euros) en el oeste de Londres.

El agresor, de 44 años, ha sido detenido cuando ya no quedaban esperanzas de esclarecer el caso: en 2018, tras entrevistar a 50 testigos, la policía cerró el caso al haber agotado todas las líneas de investigación.

La prueba más consistente fueron las imágenes de una cámara callejera colocada en el puente de Putney: a las 7.40 de la mañana se ve aun hombre -pantalón corto oscuro, camiseta gris- que está haciendo deporte, corriendo por un carril peatonal del puente.

De pronto, al cruzarse con una mujer desconocida, que entonces tenía 33 años, la empuja hacia un autobús en marcha que llega en la dirección contraria. El chófer da un volantazo y consigue así esquivar el atropello; de no haberlo hecho, le habría aplastado la cabeza.

El agresor tuvo incluso la sangre fría de regresar por el mismo puente y se encontró con la mujer, que estaba siendo atendida por varios peatones. Ella lo reconoció y comenzó a gritarle, pero él la ignoró y siguió corriendo.

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Todo lo que se sabía de él es que era un hombre blanco, en la treintena, con pelo negro y complexión fuerte. Ni las cámaras ni la mujer consiguieron dar más detalles entonces.

Hoy, sorprendentemente y cuando aquel suceso ya se había olvidado, el presunto agresor ha sido detenido. Según el Daily Mail, es un hombre "con vínculos con varias dinastías reales europeas, incluidos los Windsor", es consultor para varios clientes con altas fortunas y pasa por ser "simpático y popular con clientes y colegas".