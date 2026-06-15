Cepeda acusa a De la Espriella de participar en robo de recursos del sistema de salud

Cepeda explicó que los delitos por los que mañana denunciará a De la Espriella, que fue el más votado en la primera vuelta, son administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.

El candidato de izquierda habló del "saqueo del sistema de salud, concretamente en la costa caribe".

"En varias regiones del país el paramilitarismo, con políticos locales, se robaron cuantiosos recursos de salud, creando y controlando empresas prestadoras de salud (EPS) y desviando recursos a instituciones prestadoras de salud (IPS)", dijo Cepeda.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene el 48,6 % de la intención de voto para las elecciones del domingo y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, llega al 44,7 %, indica una encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada ayer por la revista Cambio.

Otros dos sondeos, de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, y de AtlasIntel para la revista Semana, dieron al candidato de ultraderecha una ventaja de 7,6 y 7,8 puntos porcentuales, respectivamente, frente a Cepeda.

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Cepeda informó que en 2018, la firma de abogados De la Espriella Lawyers fue contratada por la empresa Saludvida y supuestamente recibió dineros públicos del sistema de salud colombiano, lo que está prohibido por la ley que establece la destinación específica de los recursos.

El candidato de izquierda agregó que en medio de la crisis, Saludvida transfirió inmuebles por valor de 146.000 millones de pesos (unos 41,7 millones de dólares) a la firma Lithia Investment S.A.S.

En ese trámite participó supuestamente el actual jefe de campaña de De La Espriella, Joaquín Gutiérrez, quien también está vinculado a la firma de abogados del candidato presidencial.

Según Cepeda, las acciones que De la Espriella hizo a través de su firma de abogados afectaron la prestación del servicio de salud a más de 1,6 millones de ciudadanos.

Hasta el momento, el candidato de ultraderecha no se ha manifestado sobre la denuncia de su contrincante.