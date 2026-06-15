Comienza en España la operación de paso de magrebíes que viajan a sus países de vacaciones

El que es considerado el mayor tránsito intercontinental de personas y vehículos inició la fase de salida con poca actividad, similar a la usual de un lunes, en los siete puertos españoles que participan en la OPE.

Se espera que las jornadas de más afluencia de viajeros y coches sean, en la fase de salida, los últimos días de julio y primeros de agosto.

El amplio dispositivo de coordinación, asistencia e información destinado a garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos entre Europa y el norte de África, integrado por más de 31.500 profesionales, comenzó ya a desplegarse para afrontar una operación que durará tres meses, hasta el 15 de septiembre, y en la que se prevé batir un año más récords.

Las previsiones estiman que se van a superar en un 3 % las cifras registradas el año pasado, cuando se contabilizaron 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas.

La mayoría de estas personas y vehículos pasan a través de puertos de Andalucía (sur). Los cinco puertos andaluces que participan en la OPE (Almería, Granada, Málaga, Algeciras y Tarifa), absorben más del 96 % de los vehículos y pasajeros del total.

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Y sobre todo, los puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz), con un 70 % del total.

En situaciones problemáticas, como un exceso de aglomeraciones, el reglamento europeo contempla la posibilidad de que se pueda volver al sistema manual anterior por un periodo limitado.

Además, la OPE cuenta con dispositivos móviles para que las personas con movilidad reducida no tengan que salir del coche en los puertos para realizar estos controles biométricos.

El operativo contempla un amplio dispositivo en el que se involucran numerosos organismos de la Administración española pertenecientes a siete ministerios.