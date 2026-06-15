Comisión de la Eurocámara aprueba el texto del reglamento para crear centros de migrantes

El eurodiputado neerlandés Malik Azmani (Renew Europe), ponente del reglamento en el Parlamento, defendió hoy que la norma es "la pieza final del Pacto de Migración y Asilo" y advirtió de que actualmente solo el 28 % de los nacionales de terceros países en situación irregular son retornados a sus países de origen.

"Con este reglamento podemos estar seguros de que la tasa de retorno finalmente aumentará", subrayó antes de la votación en comisión.

En los centros de retorno, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no se permitirá el internamiento de menores no acompañados.

Además, la nueva legislación exigirá a las personas migrantes "cooperar activamente" en su propio proceso de retorno, bajo pena de consecuencias que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta sanciones penales, como el encarcelamiento.

También se permite la detención de migrantes con base en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad.

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Los migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional serán expulsados prioritariamente, podrán ser recluidos en prisiones -separados de los presos comunes- y se les impondrán prohibiciones de entrada indefinidas.

España es el único país que se mostró en contra de la normativa desde que los ministros de Interior de los Veintisiete alcanzaron el enfoque general.