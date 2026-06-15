Dos hombres hallados culpables de atacar propiedades de Starmer en trama con vínculo ruso

El ucraniano Roman Lavrynovych, de 22 años, y el rumano nacido en Ucrania Stanislav Carpiuc, de 27, fueron declarados culpables de conspiración para dañar bienes tras un juicio con jurado que deliberó durante siete horas y media. Un tercer acusado, Petro Pochynok, de 35 años, fue absuelto del mismo cargo.

Lavrynovych también fue condenado por dos delitos de incendio provocado con imprudencia, relacionados con ataques cometidos los días 11 y 12 de mayo de 2025.

Durante el juicio, la fiscalía argumentó que el joven fue reclutado en internet a través de la plataforma de mensajería Telegram para ejecutar los delitos a cambio de dinero por un usuario rusoparlante apodado 'El', cuyo contacto él guardó en su teléfono como 'El Money'.

Este 'coordinador' anónimo le ofreció 3.000 libras (3.470 euros) en criptomonedas a cambio de que los incendios fueran grabados y obtuvieran repercusión mediática, en una operación destinada, según la acusación, a generar miedo e inestabilidad en torno al jefe del Gobierno.

Lavrynovych involucró a su amigo Stanislav Carpiuc para participar en los hechos, por los que no llegó a recibir ningún pago.

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Aunque durante el proceso no se precisó la identidad de 'El Money', una investigación publicada hoy por el periódico 'Financial Times' concluye que se encontraba en Rusia y estaba relacionado con NoName057(16), un grupo de 'hackers' prorrusos que Estados Unidos considera un "proyecto sancionado por el Estado" ruso.

El primer ataque por parte de los dos acusados se produjo el 8 de mayo de 2025, cuando fue incendiado en el barrio de Kentish Town, al norte de Londres, un Toyota RAV4 que había pertenecido a Starmer.

El 11 y 12 de mayo hubo dos ataques más: uno en una vivienda en el barrio de Islington y otro en la antigua casa del primer ministro en Kentish Town, donde residía su cuñada con su familia.

Todos los incendios se registraron de madrugada, mientras los ocupantes dormían, y el tribunal subrayó que supusieron un grave riesgo para la vida.

La comandante Helen Flanagan de la unidad antiterrorista de la Policía de Londres afirmó que los dos jóvenes perpetraron los actos por dinero, sin conocer quién sería el destinatario, y no se cree que tuvieran motivación ideológica. Advirtió a otras personas tentadas a aceptar este tipo de encargos por internet de que serán llevadas ante la Justicia.

Se espera que Lavrynovych y Carpiuc sean sentenciados en otra audiencia judicial el próximo viernes en el tribunal penal londinense de Old Bailey.