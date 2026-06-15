El acuerdo de Irán debe incluir la paz en Líbano, subraya Aoun ante reticencia de Israel

"Seguí con interés el anuncio del memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, y lo que incluía en términos de confirmación del cese de las acciones militares y la escalada en la región, incluido el Líbano", indicó Aoun este lunes en un comunicado de la Presidencia libanesa.

En este contexto, valoró que el acuerdo refleje el "respeto por la soberanía libanesa, así como el reconocimiento de que la estabilidad y la seguridad de Líbano forman parte integrante de cualquier esfuerzo serio por consolidar la estabilidad en la región, tras los enormes sacrificios que han soportado los libaneses".

El presidente libanés afirmó que su pueblo, especialmente los que "sufrieron ataques, destrucción y perdieron a sus seres queridos", esperan este lunes que "estos acuerdos se conviertan en medidas prácticas que pongan fin al ciclo de violencia y establezcan una fase de estabilidad, seguridad, recuperación y reconstrucción".

Aoun confía en "que este acontecimiento marque el comienzo de un camino más amplio que mejore la estabilidad en la región" y "permita a los libaneses dedicarse a reconstruir lo que ha sido destruido y a recuperar su vida normal".

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, por su parte, elogió también los esfuerzos realizados por "Pakistán, Catar, Arabia Saudí y Egipto para alcanzar este entendimiento, que, según afirmó, sienta las bases de la seguridad y la estabilidad en la región, incluido el Líbano".

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Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, avisó este mismo lunes que el Ejército no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano, donde ha matado a cerca de 3.800 personas en la ofensiva que arrancó el 2 de marzo.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, insistió en "la necesidad de un cese total de la agresión" de Israel contra el Líbano.

Teherán y Washington anunciaron el domingo un acuerdo preliminar de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, así como el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense a los puertos iraníes.

El acuerdo se firmará el viernes en Suiza y tras ello, las dos partes comenzarán a negociar sobre el programa nuclear iraní.