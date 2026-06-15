El crecimiento del PIB de los países del G20 se mantuvo estable en el 0,7 %

El crecimiento, según detalló en un comunicado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se aceleró en la mayoría de los países en los tres primeros meses del año, con especial intensidad en Corea del Sur (del -0,1 % del último trimestre de 2025 hasta el 1,8 %) y Brasil (del 0,3 % al 1,1 %).
Más modestos fueron los avances en Reino Unido, Japón, Estados Unidos, India, China, Sudáfrica y Alemania, mientras que en Indonesia, donde la tasa ya era alta en 2025, se mantuvo en el 1,4 %.
Italia se mantuvo estable en el 0,3 % y en Canadá se registró un crecimiento cero tras la contracción del 0,2 % a finales de 2025.
Por el contrario, el crecimiento se debilitó en cinco de los países del G20 con datos disponibles, con Arabia Saudí a la cabeza, que de hecho pasó a contraer su PIB un 1,2 % tras haber cerrado el anterior trimestre con un avance del 1,3 %.
Es un declive atribuido mayoritariamente a las actividades petroleras, detalló la OCDE.
México es el segundo país resaltado en el informe por su evolución negativa, al haber pasado del 0,7 % de crecimiento en los últimos tres meses de 2025 a un decrecimiento del 0,6 % en el inicio de este año.
Más moderadas fueron las caídas en Francia, Turquía y Australia.
"En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB de la zona del G20 fue un 3,2 % superior en el primer trimestre de 2026", precisó la OCDE, y entre las economías para las que se disponía de datos en el momento del análisis, la India registró la tasa de crecimiento interanual más alta, con un 8,0 %, mientras que Canadá registró la más baja, con un -0,1 %.