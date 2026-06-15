El crecimiento del PIB de los países del G20 se mantuvo estable en el 0,7 %

El crecimiento, según detalló en un comunicado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se aceleró en la mayoría de los países en los tres primeros meses del año, con especial intensidad en Corea del Sur (del -0,1 % del último trimestre de 2025 hasta el 1,8 %) y Brasil (del 0,3 % al 1,1 %).

Más modestos fueron los avances en Reino Unido, Japón, Estados Unidos, India, China, Sudáfrica y Alemania, mientras que en Indonesia, donde la tasa ya era alta en 2025, se mantuvo en el 1,4 %.

Italia se mantuvo estable en el 0,3 % y en Canadá se registró un crecimiento cero tras la contracción del 0,2 % a finales de 2025.

Por el contrario, el crecimiento se debilitó en cinco de los países del G20 con datos disponibles, con Arabia Saudí a la cabeza, que de hecho pasó a contraer su PIB un 1,2 % tras haber cerrado el anterior trimestre con un avance del 1,3 %.

Es un declive atribuido mayoritariamente a las actividades petroleras, detalló la OCDE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

México es el segundo país resaltado en el informe por su evolución negativa, al haber pasado del 0,7 % de crecimiento en los últimos tres meses de 2025 a un decrecimiento del 0,6 % en el inicio de este año.

Más moderadas fueron las caídas en Francia, Turquía y Australia.

"En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB de la zona del G20 fue un 3,2 % superior en el primer trimestre de 2026", precisó la OCDE, y entre las economías para las que se disponía de datos en el momento del análisis, la India registró la tasa de crecimiento interanual más alta, con un 8,0 %, mientras que Canadá registró la más baja, con un -0,1 %.