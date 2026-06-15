El euro supera los 1,16 dólares tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1606 dólares, frente a los 1,1575 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1607 dólares.

EE.UU. e Irán firmarán el viernes en Suiza el acuerdo de paz alcanzado con la mediación de Pakistán.

Tras la firma, Irán abrirá el estrecho de Ormuz, aunque persisten dudas sobre el tema nuclear y los fondos iraníes congelados.

El precio del barril de petróleo de Brent, de referencia en Europa, para entrega en agosto bajó con fuerza este lunes, un 4,8 % hasta 83 dólares.

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Varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE mostraron la disposición a subir los tipos de interés en caso necesario.

El BCE mantiene todas las opciones abiertas en su reunión de julio, dijo este lunes el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, por lo que no descarta una subida de los tipos de interés el próximo mes pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Gobernador del Banco de Letonia, Martins Kazaks, también consideró que el BCE está preparado para subir las tasas de interés en caso necesario y vio riesgos al alza para la inflación.

El BCE subió el pasado jueves los tipos de interés a los depósitos bancarios hasta el 2,25 %, la primera subida desde septiembre de 2023.

El optimismo por el fin de la guerra en Irán y las expectativas de subidas de los tipos de BCE compensaron los datos económicos débiles de la zona del euro.

La producción industrial creció en la zona del euro en abril un 0,1 % respecto al mes anterior.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1594 y 1,1621 dólares.