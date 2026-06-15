El famoso cineasta ruso Sokúrov pide el fin de la censura cinematográfica en Rusia

"Lamentablemente, en los últimos años, la censura y sistemáticas prohibiciones en mi contra me han imposibilitado continuar con mi desarrollo profesional. Por desgracia, no soy el único que se enfrenta a este problema", reza la misiva de Sokúrov, publicada en su canal de Telegram.

Así, el cineasta pidió a su colega de profesión, quien en los últimos años se ha dedicado a presentar un programa televisivo ultraconservador y a señalar enemigos ideológicos dentro y fuera del país, "ayudar a sus compañeros -en su mayoría jóvenes- a desbloquear las prohibiciones y restablecer los derechos constitucionales".

El director enumeró 37 películas cuya distribución está prohibida en Rusia, tres de ellas del propio Sokúrov.

Sokúrov entregó la carta físicamente el pasado 18 de abril, durante la ceremonia del Festival Internacional de Cine de Moscú. Mijalkov se desentendió de la misma, aduciendo a que el propio Sokúrov admitió en su nota que no esperaba respuesta, y también eludió contestar cuando recibió una segunda misiva.

"En cuanto a su segunda carta, creo que hay algún tipo de error. En ella me llama uno de los líderes del Estado, algo que nunca he sido, no soy ni seré. Por lo tanto, le sugiero al señor Sokúrov que remita esta carta a alguien que realmente gobierne el Estado", señaló Mijalkov.

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La última película de Sokúrov, 'Fairytale' ('Cuento de hadas'), que narra un supuesto encuentro en infierno entre Stalin, Hitler, Mussolini y Churchill, fue prohibida en Rusia en 2023.

Mijalkov ha alzado en repetidas veces la voz y llevado la iniciativa para señalar a voces críticas del gobierno o determinados personajes públicos que no encajan en el discurso político tradicionalista que predica la propaganda rusa.