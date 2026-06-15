El Nikkei crece un 5,41 % en la media sesión y se acerca a la barrera de los 70.000 puntos

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 3.573,6 puntos, hasta ubicarse en 69.593,64 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 3,62 %, o 140,38 puntos, hasta 4.022,34 enteros.

Ambos índices superaron este lunes sus máximos intradía, gracias al optimismo de los inversores tras el anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Las subidas fueron generalizadas entre las principales empresas japonesas.

En el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Toyota subía un 5,4 %, mientras sus rivales Honda y Nissan crecían un 4,08 % y un 6,29 %, respectivamente.

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En semiconductores, Advantest avanzaba un 7,69 %, Kioxia sumaba un 10,87 %, y Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), subía un 1,93 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se disparaba un 12,55 %.

Además, el principal banco japonés, MUFG, crecía un 4,52 %; el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revalorizaba un 0,24 %; y Fast Retailing, la matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, subía un 0,37 %.