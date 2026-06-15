El papa insta a "visitar a los mayores" ante "la dolorosa sensación de ser olvidados"

"La dolorosa sensación de ser olvidados, desafortunadamente, es común en muchas personas, especialmente entre los mayores", constató el papa en su mensaje para la VI Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos que fue publicado este lunes.

Lamentó el papa que "sobre la vida de muchos mayores parece haberse extendido un velo que difumina los rasgos de los rostros y los cubre con el olvido" y que esto sucede sobre todo "en las casas donde reina la soledad y también en aquellos lugares de hospitalización donde la singularidad de cada persona corre el riesgo de ser reducida al número de su cama o a su patología".

Por ello, en su mensaje, invitó a todos "a retomar la bella costumbre de visitar a los propios abuelos, los mayores de la familia y también a aquellos que no reciben ninguna visita". "Llévenles, junto con este mensaje y su presencia, la cercanía y el afecto del papa", agregó.

La Iglesia, explicó, "conoce el sufrimiento de sus hijos más mayores, sabe bien que muchas veces se les mira con prejuicios y no se les considera.

También pidió a los mayores "no sentir vergüenza por la fragilidad que aparece y también a comprender que todos, siempre, tenemos necesidad los unos de los otros y requerimos atención y cuidados".

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Destacó que "en este tiempo, marcado de una manera tan fuerte por la violencia bélica y social", muchos ancianos "se interrogan acerca de cómo será el mundo en el cual crecerán los propios nietos" y por ello los exhorto, a unirse en oración "para que llegue pronto la paz al mundo entero".