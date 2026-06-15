El papa reafirma que la Iglesia rechaza el antisemitismo al recibir a organización judía

El papa explicó que la organización "es un instrumento de la filantropía judía global, que proporciona ayuda humanitaria esencial y servicios sociales a poblaciones vulnerables —como quienes viven en la pobreza, los refugiados, los ancianos y las personas con discapacidad— en Nueva York, el Estado de Israel y más de setenta países" y valoró que "estos esfuerzos reflejan un claro reconocimiento de la dignidad humana y la fraternidad".

En su discurso recordó que en la declaración del Concilio Vaticano II "Nostra Aetate", de la que se cumplen 60 años, ya la Iglesia "adoptó una postura firme contra el antisemitismo y declaró que la Iglesia rechaza toda forma de discriminación o acoso por motivos de raza, color, condición de vida o religión".

Y agregó que en este texto, "en un mundo aún herido por la división y el conflicto, nos llamó a superar los malentendidos del pasado y a colaborar por el bien común".

Felicitó también a esta organización por ayudar "a los pobres y necesitados" que enfrentan "el odio y la intolerancia" y trabajar para construir un mundo mejor para todos.

Y concluyó pidiendo que fortalezcan el diálogo y se "profundice la comprensión mutua y contribuya a la paz tan necesaria en nuestro mundo".