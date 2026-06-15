Gobernador de California denuncia que Fiscalía lo está investigando por orden de Trump

En un video publicado en Youtube, Newsom -considerado uno de los posibles candidatos demócratas a la Casa Blanca en los próximos comicios- afirmó que está siendo investigado por las autoridades federales y que la Administración Trump también está apuntando contra su esposa, Jennifer Siebel Newsom.

"Si no pueden intimidarme a mí, irán tras la madre de nuestros hijos", dijo el gobernador, antes de advertir: "Donald Trump eligió al objetivo equivocado. No tenemos nada que ocultar".

"Donald Trump no me ataca solo por mis tuits ofensivos. Lo hace porque estoy considerando postularme a la presidencia y porque detesta que haya denunciado una y otra vez sus mentiras y engaños", declaró Newsom.

El dirigente californiano aseguró que, tras pedir públicamente su arresto el año pasado, Trump dio indicaciones al Departamento de Justicia para investigarlo y dijo que en la última semana se enteró de que la orden del presidente "ha llegado hasta su propia casa".

"Puedes citar mis registros, puedes investigarme, puedes acosarme, poner mi nombre en todas y cada una de tus listas de enemigos", declaró, dirigiéndose a Trump, a quien le pidió dejar a su familia y a su esposa "fuera de su venganza personal".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario estatal acusó a Trump de "vender la presidencia" y lo describió como "un hombre sin carácter", al que responsabilizó de haber convertido el cargo en un instrumento al servicio de sus intereses y los de su entorno.

Newsom insistió en que él no tiene nada que ocultar y que, si realmente se quiere encontrar corrupción, "no hace falta mirar más allá de la dirección de la Casa Blanca".

El gobernador californiano es una de las figuras más críticas con el jefe de Estado desde California, el estado más poblado de EE.UU. y principal bastión demócrata del país.