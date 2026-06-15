Gobierno alemán condena ataque a catedral de Kiev y llama a mantener presión sobre Rusia

"Condenamos enérgicamente los ataques contra el monasterio, no solo porque se trata de un importante bien cultural, sino porque también ha habido un número considerable de muertos. Esto demuestra lo escasa que es la disposición por parte de Rusia a hacer algo para calmar y pacificar este conflicto", declaró en una rueda de prensa ordinaria Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán.

Este ataque muestra una vez más "quién está dispuesto a hablar de paz, y esa es Ucrania, y quién actúa de otra manera, y esa es Rusia", añadió.

Subrayó que aunque todas las señales son claras, la línea del Gobierno alemán sigue siendo la de trabajar y participar de manera constructiva en un proceso que lleve a unas negociaciones con Rusia y, en ese sentido, "considerar posible que esa ventana se siga abriendo".

Precisó que el requisito para ello es que se mantenga la presión sobre Rusia y que los socios de Ucrania se mantengan firmes y claros en su apoyo al país invadido.

Recordó que la Unión europea esta preparando en estos momentos el 21 paquete de sanciones contra Rusia y afirmó que este tipo de medidas tienen un impacto enorme en lo que ocurre en Rusia.

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"Y ese es precisamente el camino, y esa es también la base para considerar posible que se mantenga abierta una ventana para las conversaciones", resaltó.