Gobierno libanés redoblará esfuerzos para lograr "retirada completa" de Israel del Líbano

"Redoblaremos nuestros esfuerzos a través de las negociaciones en curso en Washington para lograr la retirada completa de Israel de nuestro territorio", dijo Salam al inicio de la sesión del Consejo de Ministros libanés, según un comunicado de su oficina.

Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército del Estado judío no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano.

"Nos oponemos a la retirada de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) del Líbano, a pesar de todas las presiones actuales y futuras. El primer ministro (Benjamín) Netanyahu se lo dejó claro al presidente estadounidense (Donald) Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses, y yo también se lo dejé claro ayer al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth", añadió Katz.

El Líbano e Israel acordaron a mediados de abril un alto el fuego, que ha sido violado reiteradamente tanto por el Estado judío como por el grupo chií Hizbulá, y han mantenido desde entonces varias rondas de conversaciones en Washington, la última de ellas celebrada a principios de junio.

Entonces, acordaron un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hizbulá, un aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones con el Estado judío que, pese a todo, ha continuado bombardeando el país a diario.

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Ambas partes tienen prevista una ronda de contactos para el 22 de junio en Washington con mediación de Estados Unidos para buscar un acuerdo integral.

En este sentido, Salam deseó que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán "logre poner fin a la guerra" también en el Líbano, donde han muerto cerca de 3.800 personas desde el inicio de las hostilidades entre Israel y Hizbulá el pasado 2 de marzo, mientras que más de un millón han sido desplazadas en territorio libanés.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades.