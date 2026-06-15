Grupo parlamentario exige información sobre estado real del sistema eléctrico de Venezuela

En rueda de prensa, la diputada Nora Bracho indicó que enviaron una carta al ministro haciendo preguntas "fundamentales" sobre el estado real del sistema, debido a que, a su juicio, "ha habido una completa y total opacidad al respecto".

"Le hacemos preguntas sobre los criterios de racionamiento y distribución de carga, porque hay estados en el país en donde se raciona sin anunciarlo", señaló la legisladora.

Igualmente, cuestionan la situación específica del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) por estar en la "cola (parte final) del servicio eléctrico nacional".

"¿Por qué sufrimos tantos apagones, tantas fluctuaciones? ¿por qué no se han tomado las previsiones después de tantos años?", cuestionó Bracho.

La diputada señaló que hay regiones que pueden pasar hasta 10 horas sin servicio eléctrico lo que afecta las rutinas familiares, así como la productividad en comercios, empresas y en el sector petrolero.

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Asimismo, indicó que le pidieron información a Alcalá sobre cuánto se ha invertido en el sistema y qué proyectos están contemplados para la inversión, "para de alguna forma minimizar esta tragedia".

El sábado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que su Gobierno firmó un "acuerdo histórico" con la multinacional IMPSA para terminar la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

La alianza también tiene como objetivo "avanzar en trabajos del sistema eléctrico nacional que permitirán sumar 2.640 megavatios, en aras de garantizar la estabilidad de este servicio público esencial de la población e impulsar el crecimiento económico" de Venezuela, aseguró la mandataria.

El Gobierno del país suramericano creó recientemente una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, un área controlada por el Estado y en crisis desde hace años, que la Administración de Rodríguez busca recuperar con inversión privada y extranjera.

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El pasado 2 de junio, el Parlamento aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar las inversiones privadas.. Los diputados de la fracción Libertad también pidieron que esta propuesta sea ampliamente debatida.