Hizbulá felicita a Irán por el acuerdo con EE.UU. y celebra el alto el fuego en el Líbano

En un comunicado difundido por el movimiento libanés, Hizbulá calificó el entendimiento como un "gran logro" y agradeció a Teherán haber insistido en la inclusión del Líbano en cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra y preservar los derechos del país mediterráneo.

Pese al anuncio del alto el fuego, el grupo insistió en que el acuerdo constituye únicamente una etapa previa hacia lo que definió como la "liberación total" del territorio libanés, especialmente el sur ocupado por tropas israelíes, además del regreso de los prisioneros y la reconstrucción de las zonas afectadas por la guerra.

En ese contexto, hizo un llamamiento a los desplazados para que esperen las instrucciones de las autoridades competentes antes de regresar a sus localidades, con el objetivo de evitar riesgos derivados de posibles incumplimiento del alto el fuego por parte de Israel.

Hizbulá advirtió a Israel de que "no habrá retorno a la situación anterior al 2 de marzo" y reiteró que mantendrá su compromiso con la defensa del territorio, la población y la soberanía del Líbano hasta que se produzca una retirada israelí completa y sean liberados los prisioneros.

"Esta fase exige que las autoridades y todas las fuerzas políticas libanesas retomen una posición nacional unificada para alcanzar los objetivos consensuados por el pueblo libanés, objetivos que sirvan a los intereses del Líbano y preserven su soberanía, fortaleza y resiliencia frente a las ambiciones israelíes", agregó el movimiento en la nota.

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El presidente del Líbano, Joseph Aoun, valoró este lunes que se incluya la estabilidad y la seguridad de los libaneses en el acuerdo alcanzado entre EEUU e Irán, y espera que "permita a los libaneses dedicarse a reconstruir lo que ha sido destruido y a recuperar su vida normal" después de todo lo sufrido.

Teherán y Washington anunciaron el domingo un acuerdo preliminar de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, así como el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense a los puertos iraníes.

El acuerdo se firmará el viernes en Suiza y tras ello, las dos partes comenzarán a negociar el programa nuclear iraní.

Desde que empezó la ofensiva israelí en el Líbano el 2 de marzo, 3.783 personas han muerto y 11.699 han resultado heridas, según la última actualización del Ministerio de Salud libanés.