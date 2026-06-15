Inaugurado el nuevo aeropuerto de Ankara, que se usará para la cumbre de la OTAN

El aeropuerto es una ampliación de la base militar de Etimesgut, en la periferia occidental de Ankara, hasta ahora utilizado únicamente como aeródromo militar.

Situado a 15 kilómetros en línea recta del centro de Ankara, el nuevo aeropuerto, cuyo código IATA es ANK, complementará el aeropuerto de Esenboga (ESB), hasta ahora el único utilizado para vuelos civiles, ubicado a 25 kilómetros al norte de la ciudad.

Las delegaciones oficiales que llegarán para la cumbre de la OTAN de los días 7 y 8 de julio aterrizarán en el nuevo aeropuerto, desde donde se podrán dirigir con facilidad al palacio presidencial que albergará la reunión, a apenas 10 kilómetros, dijo Erdogan durante la inauguración.

Las obras de acondicionamiento del aeródromo militar han durado ocho meses y han supuesto la ampliación de la longitud de la pista hasta más de 3 kilómetros y la construcción de infraestructuras para acoger aviones de gran tamaño.

Erdogan indicó que el nuevo aeropuerto aligerará el tráfico aéreo de Esenboga, que en los últimos 20 años ha pasado de gestionar 3 millones de viajeros anuales a 15 millones, algo que atribuyó a la creciente importancia de Turquía como centro de la diplomacia internacional.

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Inicialmente, el nuevo espacio acogerá vuelos diplomáticos y de protocolo, sin que se haya dado una fecha para vuelos comerciales.