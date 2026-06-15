Israel retira restricciones de viaje por el ébola sobre Kenia y Ruanda tras quejas

"Nos complace anunciar que el Ministerio de Salud de Israel ha decidido retirar a Kenia y Ruanda de la lista de países sujetos a restricciones temporales de entrada relacionadas con el ébola", informó en la red social X la Embajada de Israel para Kenia, Uganda, Tanzania, Malaui y Seychelles.

Esta decisión llega unas horas después de que el secretario principal (viceministro) del Ministerio de Asuntos Exteriores keniano, Korir Sing'Oei, protestase "enérgicamente" contra la decisión del Estado judío de incluir a este país africano en el mencionado listado.

Sing'Oei recordó que Kenia participa en los mecanismos regionales de vigilancia epidemiológica y de respuesta frente al ébola y subrayó que, de momento, no se han detectado contagios en territorio keniano.

La protesta se produce después de que la Autoridad de Población e Inmigración de Israel emitiera el pasado 10 de junio una directiva que ordena a las aerolíneas impedir el embarque de viajeros extranjeros procedentes de Kenia, Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y la RDC.

Según las autoridades israelíes, los pasajeros extranjeros que hayan permanecido en alguno de esos países durante los 21 días previos a su viaje no podrán embarcar en vuelos con destino a Israel.

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Además, la directiva obliga a las compañías aéreas a verificar el historial reciente de viajes de los pasajeros antes de autorizar el embarque.

Las restricciones no se aplican a ciudadanos ni residentes israelíes.

Las autoridades de la RDC han confirmado, hasta la fecha, 782 casos de ébola, incluidos 181 muertos.

El brote se declaró oficialmente este 15 de mayo en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado asimismo a la vecina Uganda, donde se han confirmado 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.