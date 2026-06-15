Italia mira economía circular y resolución del T-MEC en México para dinamizar su inversión

El líder empresarial dijo a EFE que el cierre del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) completaría el atractivo del país como plataforma hacia Norteamérica, tras la firma reciente del acuerdo global modernizado con la Unión Europea.

“El tratado con el T-MEC cierra el círculo”, dijo Vianello, al explicar que el acuerdo con la Unión Europea es “muy importante para potenciar el comercio y la inversión entre Europa y México”,aunque gran parte de la inversión europea también busca aprovechar el mercado norteamericano.

Si ambos instrumentos se complementan, agregó, “va a haber un boom (para las inversiones italianas en el país) que va a ser todavía más amplio”, al reforzar el papel de México como puerta de entrada a Estados Unidos y Canadá.

Sobre el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, Vianello dijo que espera que “potencie bastante” la inversión italiana, tanto para que las empresas ya instaladas incrementen su presencia como para atraer nuevas compañías.

“Yo espero que vaya a haber un importante empuje para que vengan nuevas empresas”, afirmó.

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La CCIM también aprovechará este año dos escaparates para promover la relación bilateral: la participación de Italia como país invitado en la Feria Internacional del Libro (FIL) y como invitado de honor en el Congreso Nacional del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), previsto en Monterrey.

Según Vianello, la cámara busca llevar a ese congreso a empresas italianas que se han acercado a México durante los últimos dos años, pero que han observado con cautela el entorno comercial.

El acuerdo con la Unión Europea, añadió, puede darles “más tranquilidad y certidumbre”.

El foco italiano también está puesto en Lombardía, que Vianello definió como “la región más productiva de Italia y una de las dos regiones más productivas de Europa”.

A finales de junio llegará a México una misión institucional de esa región, encabezada por autoridades y asociaciones empresariales, para conocer el entorno y después transmitirlo a compañías interesadas.

El presidente de la CCIM estimó que, de misiones anteriores, al menos 10 empresas decidieron instalarse en México, algunas ya presentes y otras en proceso de llegada.

Además, anticipó que entre julio y septiembre podrían formalizarse nuevas misiones, incluidas dos ya confirmadas para septiembre, con unas 30 o 40 compañías de los sectores de empaques e industria.

Entre los sectores con mayor potencial mencionó alimentos, automotriz, aeroespacial, farmacéutica y dispositivos médicos, donde observó un nicho “muy, muy importante”.

Vianello aseguró que ya existen al menos 15 empresas o consorcios enfocados en economía circular, con actividades de separación, reciclaje y tratamiento de residuos, generación de energía limpia, tratamiento de agua y logística.