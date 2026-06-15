Italia y Japón refuerzan su alianza estratégica en defensa, espacio y tecnología

Durante una rueda de prensa conjunta con motivo del 160 aniversario de sus relaciones diplomáticas, las mandatarias formalizaron varios memorandos para blindar sus sectores industriales.

El primer gran bloque del acuerdo se centró en la seguridad económica, donde Meloni detalló la hoja de ruta industrial pactada.

"Italia y Japón han decidido estrechar cada vez más su cooperación, concentrándose sobre todo en los ámbitos que definirán las próximas décadas: la robótica, las tecnologías emergentes, la economía espacial, las energías limpias, la mecánica, las ciencias de la vida, las infraestructuras y la defensa", explicó.

Como acción inmediata, ambas delegaciones firmaron un pacto para proteger el suministro de semiconductores, ante lo cual Takaichi explicó que la intención de su Gobierno es "hacer aún más completa la cooperación estratégica en el campo de la seguridad económica".

Además, confirmaron que Italia acogerá el foro empresarial Italy Japan Business Group en 2027.

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En materia de energía y ciencia, anunciaron un plan para coordinar su ingeniería en el desarrollo de la energía nuclear civil de nueva generación.

Asimismo, sellaron convenios aeroespaciales destinados a mitigar los desechos en la órbita terrestre, compartir datos satelitales y colaborar en la prevención de riesgos sísmicos.

El ámbito militar y geopolítico constituyó el otro eje central de la reunión, donde ratificaron la fase operativa del Programa Aéreo de Combate Global (GCAP) junto al Reino Unido para construir un caza de sexta generación.

Con respecto a la seguridad de las rutas marítimas, Takaichi destacó la sintonía de sus flotas: "También estamos trabajando en el vínculo entre el Mediterráneo y el Indo-Pacífico, de modo que trabajando juntos podamos hacer que toda la región sea más fuerte y próspera", dijo.

En cuanto a las infraestructuras, la líder japonesa aprovechó el encuentro para manifestar el interés de las empresas niponas en la licitación del puente sobre el estrecho de Messina (sur de Italia) y espera que "se convierta en un gran proyecto símbolo de la cooperación económica entre nuestros países".

Finalmente, Roma y Tokio acordaron un diálogo permanente para coordinar sus inversiones exteriores en África.

"Italia y Japón comparten la misma proyección hacia el continente africano y es nuestra intención iniciar un diálogo bilateral estructurado para construir sinergias entre nuestro 'Plan Mattei' y la 'TICAD' japonesa", concluyó Meloni.