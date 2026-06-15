Jefe Derechos Humanos ONU espera que "contención" facilite acuerdo de paz integral en Irán

"En este momento frágil, todas las partes deben actuar con la máxima contención y trabajar para consolidar el alto el fuego y transformarlo en un acuerdo de paz integral", destacó el alto comisionado de la ONU en la apertura de la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Türk inauguró el encuentro de cuatro semanas con una condena al uso de la fuerza contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos en el curso de negociaciones de paz.

"Esos ataques han matado a miles de civiles, incluidos cientos de niños, y han destruido hospitales, escuelas, viviendas y otras infraestructuras", destacó Türk, quien reiteró su petición de que se hagan públicas las conclusiones de la investigación estadounidense sobre el ataque contra la escuela de Minab, perpetrado en el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

El alto comisionado austríaco también condenó la represión del régimen iraní a su población, con miles de manifestantes asesinados en enero y un aumento de las detenciones y las restricciones al espacio cívico desde el inicio del conflicto.

"En lo que va de año, han ejecutado al menos a 40 personas por motivos de seguridad nacional, entre ellas 18 manifestantes", recordó ante las delegaciones de los países miembros de Naciones Unidas.

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Türk también consideró "completamente inaceptables" los ataques de Irán contra infraestructuras civiles en los países del Golfo y Jordania, así como su bloqueo del estrecho de Ormuz, que "está teniendo consecuencias gravísimas para la entrega de ayuda humanitaria y para las personas más vulnerables".