Kallas propondrá vetar importaciones desde asentamientos ilegales israelíes a la UE

“En cuanto a la cuestión del comercio con los asentamientos ilegales, muchos Estados miembros han solicitado a la Comisión que presente propuestas", dijo Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores en Luxemburgo.

La política estonia añadió que transmitirá esa petición y que pedirá a la Comisión que prepare, antes del próximo Consejo de Asuntos Exteriores, "una lista de opciones para posibles medidas comerciales, incluidas medidas destinadas a impedir las importaciones de mercancías procedentes de asentamientos ilegales”.

Igualmente, dijo que solicitará a la Comisión "evaluar el alcance de la cuestión relacionada con las normas de origen" de los productos.

"Escuchamos lo que dijeron los ministros alrededor de la mesa, y había un claro consenso de que las opciones deben estar claras", explicó Kallas.

Así, indicó que llevará el asunto al Colegio de comisarios europeos para debatirlo "porque en la sala se percibía una clara necesidad de dar respuesta a estas preguntas que se plantearon", también en lo que respecta a cómo deben actuar los Estados miembros con los productos actuales que están en el mercado, agregó.

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Kallas recordó que, el mes pasado, los ministros acordaron imponer sanciones contra más colonos israelíes extremistas y miembros del grupo islamista palestino Hamás, y aunque "muchos Estados miembros" también han propuesto imponer medidas restrictivas al ministro extremista israelí Itamar Ben Gvir, afirmó que "hoy no se ha alcanzado ningún consenso al respecto".

Diferentes Estados miembros habían solicitado a la UE reaccionar ante el comportamiento de Israel en Palestina imponiendo sanciones comerciales; las ideas varían desde suspender el acuerdo de asociación con ese país -lo cual requiere unanimidad- o las ventajas comerciales relacionadas -solo una mayoría cualificada-, hasta prohibir la entrada de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales.

Anteriormente, Kallas había interrogado a la Comisión Europea sobre la posibilidad de emprender medidas comerciales contra Israel sin que el Ejecutivo comunitario planteara nuevas posibilidades más allá de las ya formuladas para restringir las ventajas derivadas del acuerdo de asociación.

En cambio, la presión para obtener respuestas se ha mantenido desde diferentes países como España, que insiste en que el Consejo vote para que cada país "se posicione" y "verificar si hay mayoría cualificada o no" para aplicar restricciones al comercio con Israel, indicó hoy el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

En cualquier caso, aseguró que, "en el caso de los productos que provienen de los asentamientos ilegales, ni siquiera haría falta eso".

"Es el mero cumplimiento por parte de la Unión Europea del Derecho internacional y de las opiniones del Tribunal Internacional de Justicia. De hecho, España no ha esperado para ponerlo en práctica a ninguna decisión de la Unión Europea. Lo estamos aplicando desde hace muchos meses", recalcó Albares.