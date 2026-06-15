Kenia destina 13,3 millones de euros para compensar a víctimas de protestas violentas

“Hemos asignado 2.000 millones de chelines kenianos para la compensación y reparación de aquellos que hayan sufrido daños verificados derivados de las protestas y disturbios”, afirmó Ruto durante una rueda de prensa en la sede de la Presidencia en Nairobi.

El mandatario hizo esas declaraciones tras recibir un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, organismo regulador autónomo establecido por ley) a fin de desarrollar un marco para indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las derivadas de manifestaciones y protestas públicas.

Para Ruto, estos pagos no son “el precio de una vida, ni del dolor, ni de una pérdida”, sino “el reconocimiento por parte del Estado de que ocurrió un daño, de que las víctimas importan y de que una nación sana está curando sus heridas en lugar de pretender que no existen”.

“Que nadie confunda la compasión con la impunidad. La compensación no anula la rendición de cuentas. La ley se aplica de igual forma al ciudadano y al oficial, al manifestante y al policía”, aclaró el jefe del Estado.

En su informe, la KNCHR verificó y obtuvo el consentimiento de un total de 1.101 personas, entre afectados directos y familiares de fallecidos entre 2023 y abril de 2026 por la violencia ejercida por las fuerzas del Estado.

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Durante este período, la Comisión contabilizó 245 muertes en el marco de las protestas, mientras otras 473 personas resultaron heridas. El balance del organismo incluye, además, 135 casos de tortura, 75 de violencia sexual y 35 desapariciones forzadas, así como 138 denuncias por daños a la propiedad.

“El futuro de Kenia no puede ser uno en el que los ciudadanos teman ejercer sus derechos constitucionales. Tampoco puede ser uno en el que los reclamos legítimos sean desvirtuados por la violencia, la criminalidad, la destrucción y el oportunismo político”, añadió el mandatario.

“Por tanto, mantengamos firmes nuestros derechos constitucionales a la reunión pacífica y a la no violencia en la forma en que nos relacionamos como ciudadanos, como líderes o incluso con nuestras agencias de seguridad”, concluyó Ruto.

La presidenta de la KNCHR, Claris Ogangah, destacó que las manifestaciones violentas han reducido el crecimiento económico y la inversión extranjera en Kenia, donde el comercio, el turismo y la agricultura -principales contribuyentes al producto interior bruto (PIB)- son los sectores más afectados.

Según el Ministerio del Interior, las protestas antigubernamentales entre junio y julio de 2025, que causaron 65 muertos, costaron al Estado unos 3.000 millones de chelines (19,9 millones de euros).

“Como kenianos debemos entender que estas pérdidas significan rascarnos más los bolsillos para recuperarlas”, dijo Ogangah, al agregar que “las reparaciones comunitarias y las iniciativas de protección social contribuirán en gran medida a la sanación y la reconciliación”.