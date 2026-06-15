Kenia protesta por las restricciones de viaje impuestas por Israel a ese país por el ébola

En un mensaje difundido en la red social X, el secretario principal (viceministro) del Ministerio de Asuntos Exteriores keniano, Korir Sing'Oei, calificó la medida de "injustificada" y defendió la respuesta sanitaria de su país frente a la enfermedad.

"Kenia protesta enérgicamente por la decisión de Israel de incluir al país entre aquellos cuyos viajeros serán objeto de restricciones", afirmó Sing'Oei.

El viceministro recordó que Kenia participa en los mecanismos regionales de vigilancia epidemiológica y de respuesta frente al ébola y aseguró que, de momento, no se han detectado contagios en territorio keniano.

"Con más de 80.000 pruebas realizadas, no se ha registrado ningún caso de ébola en Kenia", subrayó.

La protesta se produce después de que la Autoridad de Población e Inmigración de Israel emitiera el pasado 10 de junio una directiva que ordena a las aerolíneas impedir el embarque de viajeros extranjeros procedentes de Kenia, Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y la RDC.

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Según las autoridades israelíes, los pasajeros extranjeros que hayan permanecido en alguno de esos países durante los 21 días previos a su viaje no podrán embarcar en vuelos con destino a Israel.

Además, la directiva obliga a las compañías aéreas a verificar el historial reciente de viajes de los pasajeros antes de autorizar el embarque.

Las restricciones no se aplican a ciudadanos ni residentes israelíes.

El Gobierno keniano ha defendido en repetidas ocasiones la eficacia de sus sistemas de vigilancia y respuesta frente al ébola, en coordinación con organismos regionales e internacionales.

Las autoridades de la RDC confirmaron, hasta la fecha, 782 casos de ébola, incluidos 181 muertos.

El brote se declaró oficialmente este 15 de mayo en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado asimismo a la vecina Uganda, donde se han confirmado 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.